İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Celta Vigo, Athetlic Bilbao'yu konuk etti.



Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Willot Swedberg ve 55. dakikada Jones El-Abdellaoui kaydetti.



Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Celta Vigo, 22 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi.



23 puanda kalan Ahtletic Bilbao ise 7. sırada konumlandı.



LaLiga'nın 17. haftasında Celta Vigo, deplasmanda Real Oviedo ile karşılaşacak. Athletic Bilbao ise Espanyol'u ağırlayacak.



