Ümraniyespor'dan deplasmanda kritik galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Vanspor FK, Ümraniyespor'u konuk etti.
Ataturk Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Andre Djokanovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Vanspor FK, ligde 21 puanda kalırken Ümraniyespor puanını 18'e çıkardı.
Vanspor FK, ligin 18. haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
