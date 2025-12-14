14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-017'
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
0-119'
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
0-056'
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
1-256'
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

"Atom Karınca" Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu

"Atom Karınca" lakabıyla anılan 19 yaşındaki Hamza Eren Göksu'nun hedefi, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmak.

14 Aralık 2025 13:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
'Atom Karınca' Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu






 Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonluğu bulunan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan 19 yaşındaki Hamza Eren Göksu'nun hedefi, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmak.

Muaythai, kick boks, wushu ve boks branşlarında müsabakalara çıkan Hamza Eren, antrenörü Eldar Elizade eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar 4 branşta da ulusal ve uluslararası başarıları bulunan Hamza Eren, gelecek yılın sonlarına doğru düzenlenecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönebilmek için hazırlıklarına devam ediyor.


Hamza Eren'in bugüne kadar uluslararası turnuvalarda 9 altın, 1 de bronz madalyası bulunuyor.

 - "Büyükler Avrupa Şampiyonası'na kota alıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum"

Hamza Eren Göksu, AA muhabirine, 13 Türkiye birinciliğinin yanı sıra gençler kick boksta hem dünya hem Avrupa şampiyonu olduğunu, muaythaide de gençlerde dünya şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

Farklı branşlarda mücadele ettiği için kendisine "Atom karınca" diye seslenildiğini dile getiren Hamza Eren, "Seneye Büyükler Avrupa Şampiyonası'na kota alıp orada da bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Bunun yanında boks branşında da ülkemi temsil etmek istiyorum. Gençlerde ve yıldızlardaki dünya şampiyonaları büyüklere göre biraz daha kolay kalıyor. Büyüklere geçtiğin zaman iş biraz daha ciddiye biniyor." diye konuştu.

Büyükler kategorisine dünya üçüncülüğüyle başladığını belirten Hamza Eren, şöyle devam etti:

"İnşallah Avrupa şampiyonluğunu elde edip dünya şampiyonluğuna doğru adım adım ilerlemeyi planlıyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu almak, benim için çok önemli ve ciddi bir konu. Bu iki şampiyonluğu da alırsam inşallah hedeflerime ulaşmış oluyorum. Yeni hedefler belirlemeye başlayacağım ondan sonra."

Gelecek yıl mart ve temmuz aylarında Türkiye şampiyonalarının olacağını anlatan milli sporcu, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın ise Kasım 2026'da yapılacağına işaret etti.

Türkiye şampiyonalarında dereceye girenlerin Avrupa Şampiyonası'na katılacağını vurgulayan Hamza Eren, "Daha iyi daha fazla çalışarak hedeflerime ulaşmayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

Hamza Eren, Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü ikinci sınıfta öğrenim gördüğünü, eğitim ve spor kariyerini birlikte sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

 
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 7 6 3 18 9 27
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 6 4 23 24 24
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
