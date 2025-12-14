14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
14:30
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
14:30
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
13:30
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
13:30
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe'de Fred için ayrılık iddiası

Brezilya'ya döneceği konuşulan Fred için Güney Amerika basınından net mesaj geldi.

calendar 14 Aralık 2025 09:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco yönetiminde devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
 
Sarı-lacivertli ekipte yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olurken, teknik direktör Tedesco'nun vereceği kararlar yakından takip ediliyor.
 
Bu süreçte, sezonun ilk döneminde yeterince forma şansı bulamayan yıldız futbolcu Fred hakkında ortaya atılan iddialar gündemi meşgul etmişti.
 
FRED İÇİN AYRILIK İDDİASI
 
Brezilyalı oyuncunun devre arası transfer döneminde ülkesine döneceği yönündeki söylentiler Güney Amerika basınında geniş yer bulmuş, Fred'in Flamengo, Internacional veya Atletico Mineiro'ya transfer olabileceği öne sürülmüştü.
 
Ancak ESPN Brasil'de yer alan son habere göre bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.
 
Haberde, oyuncuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Fred'in önümüzdeki transfer döneminde Güney Amerika'ya dönme ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi.
 
Deneyimli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'de iyi bir dönem geçirdiği ve takım içerisinde önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.
 
Özellikle mali şartlar nedeniyle Fred'in Brezilya'ya dönüş olasılığının oldukça düşük olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun kısa vadede Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
