Fenerbahçe'de Fred için ayrılık iddiası

Domenico Tedesco yönetiminde devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekipte yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olurken, teknik direktör Tedesco'nun vereceği kararlar yakından takip ediliyor.

Bu süreçte, sezonun ilk döneminde yeterince forma şansı bulamayan yıldız futbolcu Fred hakkında ortaya atılan iddialar gündemi meşgul etmişti.

FRED İÇİN AYRILIK İDDİASI

Brezilyalı oyuncunun devre arası transfer döneminde ülkesine döneceği yönündeki söylentiler Güney Amerika basınında geniş yer bulmuş, Fred'in Flamengo, Internacional veya Atletico Mineiro'ya transfer olabileceği öne sürülmüştü.

Ancak ESPN Brasil'de yer alan son habere göre bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Haberde, oyuncuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Fred'in önümüzdeki transfer döneminde Güney Amerika'ya dönme ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi.

Deneyimli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'de iyi bir dönem geçirdiği ve takım içerisinde önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Özellikle mali şartlar nedeniyle Fred'in Brezilya'ya dönüş olasılığının oldukça düşük olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun kısa vadede Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.