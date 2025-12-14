İşte Fatih Tekke'nin Beşiktaş planı!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakadan üç puanla ayrılarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı ve yoluna kayıpsız devam
etmeyi amaçlıyor.
OYUN PLANI DEĞİŞİYOR
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Rayyan Baniya ve Edin Visca ile kart cezalısı olan Paul Onuachu ve Wagner Pina, yine cezaları bulunan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle Onuachu'nun yokluğunda oyun planında önemli değişiklik yapacak.
BASKILI OYUN
Nijeryalı yıldızın forma giydiği maçlarda kanat organizasyonlarına ağırlık veren bordo- mavililerin, bu akşamki mücadelede daha baskılı bir futbol sergilemesi ve ilk dakikadan itibaren kendi oyun anlayışını rakibine kabul ettirmesi bekleniyor.
SAĞ BEK OZAN
Wagner Pina'nın yokluğunda Ozan Tufan'ın sağ bekte görev alma ihtimali yüksek. Geçtiğimiz hafta Göztepe maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Oulai ise Beşiktaş maçıyla birlikte tekrar ilk 11'e geri dönecek.
SAVIC GERİ DÖNÜYOR
Bordo-mavili takımın tecrübeli stoperlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle son 5 karşılaşmada forma giyememişti. Uzun süredir tedavisi devam eden Savic, Beşiktaş maçı öncesi yapılan son antrenmanda kendisini denedi.
GELECEK HAFTA 11'DE
21 kişilik kadroda yer alması beklenen Savic'in yedek soyunacağı ve teknik direktör Fatih Tekke tarafından gidişata göre sahaya sürüleceği öğrenildi. 34 yaşındaki Karadağlı stoperin, önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'deki yerini alma ihtimali yüksek.
