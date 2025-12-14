14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
14:30
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
14:30
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
13:30
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
13:30
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

İşte Fatih Tekke'nin Beşiktaş planı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Paul Onuachu'nun yokluğunda Beşiktaş karşısında daha baskılı bir oyun planlıyor.

14 Aralık 2025
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İşte Fatih Tekke'nin Beşiktaş planı!
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakadan üç puanla ayrılarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı ve yoluna kayıpsız devam
etmeyi amaçlıyor.

OYUN PLANI DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Rayyan Baniya ve Edin Visca ile kart cezalısı olan Paul Onuachu ve Wagner Pina, yine cezaları bulunan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle Onuachu'nun yokluğunda oyun planında önemli değişiklik yapacak.


BASKILI OYUN

Nijeryalı yıldızın forma giydiği maçlarda kanat organizasyonlarına ağırlık veren bordo- mavililerin, bu akşamki mücadelede daha baskılı bir futbol sergilemesi ve ilk dakikadan itibaren kendi oyun anlayışını rakibine kabul ettirmesi bekleniyor.

SAĞ BEK OZAN

Wagner Pina'nın yokluğunda Ozan Tufan'ın sağ bekte görev alma ihtimali yüksek. Geçtiğimiz hafta Göztepe maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Oulai ise Beşiktaş maçıyla birlikte tekrar ilk 11'e geri dönecek.

SAVIC GERİ DÖNÜYOR

Bordo-mavili takımın tecrübeli stoperlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle son 5 karşılaşmada forma giyememişti. Uzun süredir tedavisi devam eden Savic, Beşiktaş maçı öncesi yapılan son antrenmanda kendisini denedi.

GELECEK HAFTA 11'DE

21 kişilik kadroda yer alması beklenen Savic'in yedek soyunacağı ve teknik direktör Fatih Tekke tarafından gidişata göre sahaya sürüleceği öğrenildi. 34 yaşındaki Karadağlı stoperin, önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'deki yerini alma ihtimali yüksek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
