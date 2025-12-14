Arjantin'de şampiyon Estudiantes ve Fernando Muslera!

Arjantin Ligi'nde 2. Aşama Final karşılaşmasında Racing Club ile Estudiantes karşı karşıya geldi.



Racing Club, karşılaşmanın 81. dakikasında Adrian Martinez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Estudiantes, bu gole 90. dakikada Guido Carrillo ile cevap verdi ve maç uzatmaya gitti.



Uzatmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.



Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Estudiantes, şampiyonluğa ulaştı.



MUSLERA DAMGA VURDU



Estudiantes'de karşılaşmaya damga vuran isim Fernando Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, iki penaltı kurtardı ve kariyerinin 23. kupasını kazanma başarısı gösterdi.



