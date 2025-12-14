Süper Lig'in 17. haftasındaki Başakşehir - Gaziantep FK maçının günü değişti.
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak. İstanbul ekibinin daha sonra oynayacağı Gaziantep FK maçının günü 21 Aralık Pazar gününden 22 Aralık Pazartesi gününe alındı.
OKAN BURUK'TAN TEPKİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçlarının ardından Türkiye Kupası için belirlenen fikstüre tepki gösterdi.
Okan Buruk, "Kupa fikstürü 23-24-25'indeydi. Sürpriz bir şekilde bu haftaya koyuldu. Tüm planımızı ona göre yapmıştık. Anlam veremedim. Hem Başakşehir'i hem de bizi mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum, anlamak istiyorum. Neden iki maç arka arkaya koyuldu? Kötü niyet aramıyorum. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Günü de değiştirirlerse... Başakşehir'in de buna yönelik bir isteği var." dedi.
