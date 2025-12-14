Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı!

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı hedeflerle yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-Kırmızılılar, geçen yaz sonuçlandıramadığı Hakan Çalhanoğlu transferini yeniden gündemine aldı.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcunun transferini bitirmekte kararlı. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.
AYRILAN BONSERVİS ORTAYA ÇIKTI
Dursun Özbek ve kurmaylarının Hakan Çalhanoğlu için ayırdığı bonservis bedeli de netleşti. Habere göre Galatasaray, Inter ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan yıldız futbolcu için 10-15 milyon Euro aralığında bir bedeli gözden çıkardı.
PAZARLIK MASASI KURULUYOR
Galatasaray'ın, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Inter ile resmi temaslara geçmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, İtalyan ekibiyle pazarlık masasına oturarak transferi sonuçlandırmak istiyor.
ÇALHANOĞLU'NDAN FEDAKARLIK SİNYALİ
Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı bilinen Hakan Çalhanoğlu'nun da transfere istekli olduğu ifade edildi. Geçen yaz Inter'in talep ettiği 20-25 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora sokmuştu. Milli futbolcunun, kış döneminde Sarı-Kırmızılılar'a imza atabilmek için fedakarlığa hazır olduğu belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki ön libero, bu sezon Inter formasıyla 18 resmi maçta 1297 dakika süre aldı. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte 7 gol atarken, 3 de asist yaptı. Milli futbolcu 2 karşılaşmada sarı kart gördü.
