14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-017'
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
0-119'
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
0-056'
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
1-256'
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı!

Galatasaray, Inter forması giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu transferini kış döneminde bitirmek istiyor.

14 Aralık 2025 13:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı hedeflerle yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-Kırmızılılar, geçen yaz sonuçlandıramadığı Hakan Çalhanoğlu transferini yeniden gündemine aldı.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcunun transferini bitirmekte kararlı. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.


AYRILAN BONSERVİS ORTAYA ÇIKTI

Dursun Özbek ve kurmaylarının Hakan Çalhanoğlu için ayırdığı bonservis bedeli de netleşti. Habere göre Galatasaray, Inter ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan yıldız futbolcu için 10-15 milyon Euro aralığında bir bedeli gözden çıkardı.

PAZARLIK MASASI KURULUYOR

Galatasaray'ın, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Inter ile resmi temaslara geçmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, İtalyan ekibiyle pazarlık masasına oturarak transferi sonuçlandırmak istiyor.

ÇALHANOĞLU'NDAN FEDAKARLIK SİNYALİ

Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı bilinen Hakan Çalhanoğlu'nun da transfere istekli olduğu ifade edildi. Geçen yaz Inter'in talep ettiği 20-25 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora sokmuştu. Milli futbolcunun, kış döneminde Sarı-Kırmızılılar'a imza atabilmek için fedakarlığa hazır olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki ön libero, bu sezon Inter formasıyla 18 resmi maçta 1297 dakika süre aldı. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte 7 gol atarken, 3 de asist yaptı. Milli futbolcu 2 karşılaşmada sarı kart gördü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 7 6 3 18 9 27
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 6 4 23 24 24
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.