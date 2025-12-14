14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
14:30
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
14:30
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
13:30
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
13:30
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı için prim kararı!

Beşiktaş Yönetimi, deplasmandaki Trabzonspor mücadelesi için 1 milyon 500 bin TL'lik prim belirledi.

Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı için prim kararı!
Avrupa kupalarına erken veda eden ve Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte bir türlü istenen çıkışı yakalayamayan Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

İLK DERBİ GALİBİYETİ İSTİYOR

Galatasaray ile öne geçmesine rağmen berabere kalan, Fenerbahçe karşısında da 2 farklı üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş, Trabzonspor maçını kazanarak bu sezon ilk büyük maç galibiyetini almak istiyor.


PRİM KARARI

Siyah-beyazlılarda bu doğrultuda hareket eden yönetim kurulunun, Trabzonspor maçına ciddi bir prim belirlediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe maçı için belirlenen kişi başı 1 milyon 500 bin TL'lik primi siyah-beyazlı kurmayların Trabzonspor maçında uygulamaya alacağı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
