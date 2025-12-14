14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
14:30
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
14:30
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
13:30
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
13:30
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Beşiktaş'ta kanata Davitashvili operasyonu!

Ara transfer dönemine odaklanan Beşiktaş, Saint Etienne forması giyen Gürcü sol kanat Zuriko Davitashvili'yi yeniden gündemine aldı.

Beşiktaş'ta kanata Davitashvili operasyonu!
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden Avrupa'ya çevrildi.
 
Deneyimli teknik adamın, Türkiye'den herhangi bir oyuncu ile ilgilenmediklerini açıklamasının ardından siyah-beyazlıların yabancı transfer hedefleri netleşmeye başladı.
 
Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, daha önce de gündemine aldığı Zuriko Davitashvili için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
 
HEDEF: DEVREDE TAMAMLAMAK
 
Foot Mercato'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Gürcü sol kanat oyuncusunun transferini devre arası transfer döneminde tamamlamak istiyor ve oyuncuya yönelik somut bir ilgi gösteriyor.
 
Haberde, Davitashvili'nin kulübü Saint Etienne'in ise tatmin edici bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği ifade edildi.
 
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
 
Bu sezon Fransız ekibiyle 14 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
 
Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Zuriko Davitashvili'nin güncel piyasa değerinin ise 8 milyon euro olduğu belirtiliyor. 
 
Beşiktaş yönetiminin, şartları zorlayarak bu transferi sonuçlandırmak istediği aktarıldı. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
