13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
1-4
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
6-0
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
0-3
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
3-0
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
4-3
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
1-0
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
0-1
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
3-1
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
2-3
13 Aralık
Parma -Lazio
0-1
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
2-1
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
2-0
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-1
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
2-3
13 Aralık
Arsenal-Wolves
2-1
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
2-0
13 Aralık
Getafe-Espanyol
0-1
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

PSG'nin finaldeki rakibi Flamengo oldu

Katar'da düzenlenen 2025 FIFA Kıtalararası Kupa'da finalin adı Paris Saint-Germain ile Flamengo oldu.

calendar 14 Aralık 2025 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
PSG'nin finaldeki rakibi Flamengo oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Katar'da düzenlenen 2025 FIFA Kıtalararası Kupa'sının finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşı karşıya gelecek.
 
2025 FIFA Kıtalararası Kupa play-off turunda Mısır ekibi Pyramids'i, 24. dakikada Leonardo Peraira ve 52. dakikada Danilo'nun attığı gollerle 2-0 yenen Brezilya temsilcisi Flamengo, finalde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin rakibi oldu.
 
Al Rayyan Stadı'nda 17 Aralık'ta oynanacak final maçı TSİ 20.00'de başlayacak.
 
"FIFA KITALARARASI KUPA"
 
Organizasyonda geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanan 2024 FIFA Kıtalararası Kupa'sını, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazanmıştı.
 
Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Katar, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
