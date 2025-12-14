Atalanta, Scamacca ile güldü!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta, Cagliari'yi ağırladı.
New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi Atalanta 2-1 kazandı.
Atalanta'nın gollerini 11 ve 81. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti. Cagliari'nin tek golü ise 75'te Gianluca Gaetano'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, ligdeki puanını 19'a çıkardı. Cagliari ise 14 puanda kaldı.
Serie A'nın 16. haftasında Atalanta, Genoa deplasmanına gidecek. Cagliari ise sahasında Pisa'yı ağırlayacak.
