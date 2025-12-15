15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Fenerbahçe, unvanını korumak istiyor!

Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı konumundaki Fenerbahçe, 16. haftanın kapanış maçında Konyaspor'u konuk edecek.

15 Aralık 2025 10:14 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 10:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, unvanını korumak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Üst üste yaşanan 3 beraberliğin (Ferencvaros, Galatasaray, Başakşehir) moral bozukluğunu 4-0'lık Brann galibiyetiyle üzerinden atan Fenerbahçe, bugün Konyaspor karşısına çıkacak.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı durumundaki sarı-lacivertliler, son 5 karşılaşmasını kazanamayan (3M-2B) rakibini yenerek hem ünvanını korumak, hem 14 maçlık namağlup serisini sürdürmek hem de zirve iddiasını devam ettirmek istiyor.


9 GALİBİYET, 5 BERABERLİK

Kanarya, 24 Eylül tarihinde Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e (3-1) kaybettiği müsabakanın ardından Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

4 EKSİK VAR!

F.Bahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri ile Malili oyuncu Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün ise tedavisi sürüyor. Teknik heyet, Semedo'nun yokluğunda sağ bekte Mert'e görev vermeyi planlıyor. Stoper hattında ise Skriniar-Oosterwolde ikilisinin sahaya çıkması bekleniyor. Bu arada Alvarez ile Brown ceza sınırında. Bugün sarı kart görürlerse Eyüp maçında yoklar.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
