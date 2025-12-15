15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

TFF 2. Lig'de heyecan hafta içi maçlarıyla devam edecek

Her hafta kıran kırana mücadelenin yaşandığı TFF 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

calendar 15 Aralık 2025 11:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TFF 2. Lig'de heyecan hafta içi maçlarıyla devam edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16, Beyaz Grup'ta ise 17. hafta mücadelesi, 16 Aralık Salı günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde bu hafta içi oynanacak maçların programı şöyle:

 

Kırmızı Grup


16 Aralık Salı:



13.00 Muşspor-Fethiyespor (Muş Şehir)

14.00 Aliağa Futbol-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Aliağa Atatürk)

15.00 Somaspor-Bursaspor (Soma Nazım Yavuz)

17 Aralık Çarşamba:



13.00 Ankara Demirspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Mardin 1969 Spor-Güzide Gebzespor (Kızıltepe İlçe)

14.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Adanaspor (Bolluca)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Isbaş Isparta 32 Spor (Mersin)

14.00 Yeni Malatyaspor-Menemen FK (Yeni Malatya)

18 Aralık Perşembe:



14.00 KCT 1461 Trabzon FK-Granny's Waffles Kırklarelispor (Ortahisar Yavuz Selim)

 

Beyaz Grup



16 Aralık Salı:



13.00 GMG Kastamonuspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Gazi)

14.00 Muğlaspor-Karaman FK (Muğla Atatürk)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Karacabey Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Kepezpor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Sultan Su İnegölspor-MKE Ankaragücü (İnegöl İlçe)

17 Aralık Çarşamba:



13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Seza Çimento Elazığspor (Erbaa İlçe)

14.00 İskenderunspor-Adana 01 FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 Beykoz Anadoluspor-Batman Petrolspor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Bucaspor 1928-Altınordu (Yeni Buca)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.