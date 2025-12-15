15 Aralık
Beşiktaş'ta Ndidi ve El Bilal Toure, Afrika Kupası'na gidiyor

Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık - 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası'nda Beşiktaş'tan 2 futbolcu mücadele edecek

calendar 15 Aralık 2025 11:07
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Avrupa takımlarının kadrolarını ciddi şekilde etkileyen, 2 yılda bir düzenlenen Afrika Kupası; 21 Aralık'ta başlayıp, 18 Ocak'ta sona erecek.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Afrika Kupası'nda Beşiktaş'tan 2 futbolcu mücadele edecek. Siyah beyazlılarda, Nijerya Milli Takımı'na seçilen Wilfred Ndidi ile Mali Milli Takımı'na davet edilen El-Bilal Toure, bugün ülkelerinin milli takımlarına katılacak.

İki oyuncu, ilk etapta Beşiktaş'ın ligin 17'nci haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor ve 23 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak. Her iki oyuncunun kaçıracağı diğer maçlar ise ülkelerinin alacağı sonuçlara göre ortaya çıkacak.  


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
