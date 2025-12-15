15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
M. United-Bournemouth
23:00
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
Roma-Como
22:45
Braga-Santa Clara
21:45
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Manisa'da spor camiasının Gülşah Durbay yası

Kolon kanseri mücadelesi veren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti. Manisa'yı temsil eden spor kulüpleri başsağlığı mesajı yayınladı.

calendar 15 Aralık 2025 12:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede henüz 37 yaşında hayatını kaybetmesi tüm Manisalılar gibi kentin spor kulüplerini de yasa boğdu.

Manisa'nın merkez ilçesi olan Şehzadeler'i 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden beri yöneten Durbay, haziran ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından kenti mateme soktu.

Manisa'yı futbolda 1'inci Lig'de temsil eden Manisa FK, Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası, "Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefat haberini büyük ve derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli Gülşah Başkanımız'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Manisamız'a başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kentin Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Manisa Basket, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kentine ve hemşehrilerine hizmet etmeyi ilke edinmiş, Manisa için özveriyle çalışmış ve önemli katkılar sunmuş bir isim olarak her zaman saygıyla anılacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hiçbir zaman unutulmayacak" mesajını yayınladı.

Manisa futbolunun en köklü kulübü Manisaspor da, "Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyor, Gülşah Başkan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Başımız sağ olsun" cümlelerini paylaştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
