Gaziantep FK'de ilk aday İlhan Palut

Takımı emanet edeceği ismi titizlikle belirlemek isteyen Gaziantep FK, hem ligi tanıyan hem de sahaya net bir oyun planı koyabilecek bir teknik direktör üzerinde durduğu öne sürüldü.Gaziantep FK içinismi öne çıkmaya başladı.Gaziantep FK'nın teknik direktör tercihinde oyun disiplini, taktik denge ve mevcut kadrodan maksimum verim alınması öncelikli kriterler arasında yer aldı. Bu noktada İlhan Palut'un ortaya koyduğu planlı, dengeli ve organize futbol anlayışının önemli olduğu vurgulandı.Gaziantep FK yönetiminin yalnızca genç isimlere değil, tecrübeli teknik direktörlere de kapıyı kapatmadığı belirtilDİ.İsmail Kartal, lig tecrübesi ve istikrarlı performanslarıyla, Aykut Kocaman, disiplinli futbol anlayışıyla, Volkan Demirel ise mücadele gücü yüksek takımlar oluşturabilmesiyle değerlendirilen isimler arasında bulunuyor.Yabancı teknik direktör için Markus Gisdol ismi, Gaziantep FK için ciddi bir alternatif olarak gündeme geldi. Alman teknik adamın, çalıştırdığı takımlarda kısa sürede oyun disiplini oluşturması, fizik gücü yüksek ve organize bir futbol anlayışı benimsetmesi yönetimin dikkatini çekti. Gisdol'un maliyet- performans dengesi açısından da değerlendirilen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.