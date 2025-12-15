Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.Serie A'da Inter, LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Arsenal, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Lens, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Serie A'da Inter, deplasmanda Genoa'yı Yann Bisseck ve Lautaro Martinez'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirvenin yeni sahibi oldu.Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapmadı.Milan, evinde Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı ve üç maç sonra puan kaybetti.Udinese, konuk ettiği Napoli'yi 1-0'lık skorla geçerek rakibinin üç maçlık galibiyet serisini bitirdi.Juventus ise Bologna deplasmanında 1-0 galip geldi. Konuk takımda milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika görev yaptığı mücadelede golün pasını verdi.Ligin 15. haftasında Inter, 33 puanla zirveye yerleşti. Milan 32, Napoli 31 puanla Inter'i izledi.LaLiga'da Barcelona, sahasında Osasuna'yı Raphinha'nın golleriyle 2-0 yenerek art arda 7. galibiyetini elde etti.Real Madrid, Alaves deplasmanında 2-1 galip geldi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.Atletico Madrid, evinde Valencia'yı 2-1 yenerek iki maç sonra kazandı.Zirve yarışındaki Villarreal'in Levante ile oynayacağı karşılaşma ise hava koşulları nedeniyle ertelendi.Ligde 17 hafta sonunda 43 puana ulaşan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. İki maçı eksik Villarreal 35 ve Atletico Madrid 34 puanla iki takımı takip etti.Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Wolverhampton'ı uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 yendi.Arsenal'ın gollerini Sam Johnstone ve Yerson Mosquera kendi kalesine attı.Manchester City, Crystal Palace deplasmanında 3-0 kazanarak peş peşe 4. galibiyetini aldı.Yükselişini sürdüren Aston Villa, konuk olduğu West Ham United'ı 3-2'lik skorla geçti ve art arda 6. maçını kazandı.Chelsea, sahasında Everton'ı 2-0 mağlup ederek üç hafta sonra galip geldi.Liverpool ise evinde Brighton'ı 2-0 yendi ve iki maç sonra üç puanın sahibi oldu. Konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika görev yaptı.Ligin 16. haftasında 36 puanı bulunan Arsenal, Manchester City'nin 2 puan önünde zirvede yer aldı. Aston Villa, 33 puanla iki takımı takip etti.Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kaldı.Üç haftalık galibiyet serisi sona eren Münih ekibinin golleri, Lennart Karl ve Harry Kane'den geldi. Konuk takımın gollerini ise Kacper Potulski ve Lee Jae-sung kaydetti.Union Berlin, evinde zirve takipçisi Leipzig'i 3-1 mağlup etti.Hamburg'u ağırlayan Hoffenheim, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçı 4-1 kazandı.Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un ikinci devrede oyuna girdiği mücadelede konuk ettiği Augsburg'u 1-0 yendi.Zirve yarışındaki takımlardan Borussia Dortmund'un deplasmanda Freiburg ile 1-1 berabere kaldığı haftada, Bayer Leverkusen ise evinde Köln'ü 2-0'lık skorla geçti.Bayern Münih, 14 haftası geride kalan ligde 38 puanla zirvedeki yerini korudu. Leipzig ve Borussia Dortmund, 29'ar puanla zirve takibini sürdürdü.Ligue 1'de Lens, sahasında Nice'i Odsonne Edouard'ın golleriyle 2-0 yenerek art arda 6. galibiyetini elde etti.Zirvedeki yerini geri almayı hedefleyen Paris Saint-Germain, deplasmanda Metz'i 3-2'lik skorla geçti.Milli file bekçisi Berke Özer'in görev yaptığı Lille, Auxerre deplasmanında 4-3 galip geldi.Haftanın öne çıkan maçında Olimpik Marsilya, evinde Monaco'yu 1-0 yendi.Ligin 16. haftasında Lens, 37 puanla liderliğini sürdürdü. PSG 36, Marsilya ve Lille 32'şer puanla Lens'ın ardından sıralandı.