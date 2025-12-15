15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor!

EuroLeague'de 16. ve 17. hafta karşılaşmalarıyla bu sezon beşinci çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

15 Aralık 2025 15:18 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 15:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor!
EuroLeague'de bu sezon 5. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.
 
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 16. hafta müsabakaları 16 Aralık Salı ve 17 Aralık Çarşamba günü, 17. hafta karşılaşmaları ise 18 Aralık Perşembe ve 19 Aralık Cuma günü oynanacak.
 
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kazanan son şampiyon Fenerbahçe Beko, 16 Aralık Salı saat 20.45'te Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde ise 18 Aralık Perşembe günü TSİ 22.30'da İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına konuk olacak.
 
Organizasyonda çıktığı 14 maçın 9'unu kazanan ve 5'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, 4. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli takımın 14. haftada Olympiakos (Yunanistan) ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşma ertelendi.
 
Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes ise çift maç haftasında yeni başantrenörü Pablo Laso yönetiminde kötü gidişe son vermeye çalışacak. Bu hafta ilk maçında 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00'de Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak lacivert-beyazlılar, 19 Aralık Cuma günü ise saat 20.30'da Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.
 
Geride kalan 15 haftada 5 galibiyet ve 10 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 18. basamakta yer aldı.
 
Avrupa Ligi'nde 16 ve 17. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
 
16. HAFTA
 
16 Aralık Salı:
 
19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Maccabi Rapyd (İsrail)
 
20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
 
22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan)
 
22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Valencia Basket (İspanya)
 
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Real Madrid (İspanya)
 
23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)
 
17 Aralık Çarşamba:
 
21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes
 
22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)
 
22.30 Partizan (Sırbistan)-Virtus Bologna (İtalya)
 
22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)
 
17. HAFTA
 
18 Aralık Perşembe:
 
22.05 Maccabi Rapyd-Valencia Basket
 
22.15 Panathinaikos AKTOR-Hapoel IBI
 
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko
 
22.45 Real Madrid-Paris Basketbol
 
19 Aralık Cuma:
 
20.30 Anadolu Efes-Dubai Basketbol
 
21.00 Zalgiris-Partizan
 
21.30 Monaco-Bayern Münih
 
22.15 Olympiakos-LDLC ASVEL
 
22.30 Barcelona-Kosner Baskonia
 
22.45 Kızılyıldız-Virtus Bologna
