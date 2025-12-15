TFF'den Abdullah Kavukcu için karar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun cezası için yaptığı itirazı hakkında karar verdi.
CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Abdullah Kavukcu'nun 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 Milyon TL para cezasının 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 Milyon TL olarak düşürüldüğünü açıkladı.
