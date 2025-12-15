TFF duyurdu: Türkiye Kupası'nda VAR sistemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir statü değişikliğine gitti.



TFF'den yapılan resmi açıklamada, Türkiye Kupası grup maçlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı duyuruldu.



Federasyonun açıklamasında,





"TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

ifadelerine yer verildi.

Bu kararla birlikte Türkiye Kupası'nda VAR uygulaması turnuvanın grup müsabakalarından itibaren devreye alınmış olacak.



Daha önce kupada grup müsabakalarında VAR uygulaması kullanılmazken eleme aşaması maçlarında kullanılıyordu.



