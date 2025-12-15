15 Aralık
Lider Muğlaspor 7'de 7 peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta aldığı liderlik koltuğunda kalıcı olmak isteyen Muğlaspor, sahasında Karaman FK'yı konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonunda deplasmanda Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek hem 6'da 6 yapan hem de liderlik koltuğuna oturan Muğlaspor 16 Aralık Salı günü sahasında Karaman FK ile karşı karşıya gelecek.

Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.

35 puana sahip lider Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş galibiyet serisini sürdürüp zirvedeki yerlerini koruyacaklarını dile getirdi.
