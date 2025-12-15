Tedesco'dan Duran'a özel mesai

Fenerbahçe'de Konyaspor karşılaşması öncesi hücum hattındaki tercihler merak konusu olurken, gözler Jhon Duran'a çevrildi.
Sarı-Lacivertliler'in sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, transferiyle futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlık, genç oyuncunun ritim yakalamasını geciktirdi. Ligde şu ana kadar yalnızca iki kez rakip fileleri havalandırabilen Duran, En-Nesyri'nin forma giyemeyeceği dönemde hücum hattındaki tek santrfor olarak öne çıktı.
TEDESCO ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ
Konyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecinde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, 22 yaşındaki golcüyle yakından ilgilendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcı, Duran'ın artık skor katkısını artırmasını ve beklenen çıkışı yapmasını istiyor.
DURAN'IN HEDEFİ
Kolombiyalı futbolcu da Konyaspor mücadelesiyle birlikte form grafiğini yükseltip, ilerleyen haftalarda gol sayısını artırmayı amaçlıyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
