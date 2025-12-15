15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Tedesco'dan Duran'a özel mesai

Fenerbahçe'de cezası sebebiyle Brann deplasmanında kadroda yer alamayan Jhon Duran, En-Nesyri'nin yokluğunda hücum hattında tek alternatif konumunda. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun antrenmanlarda birebir çalıştığı Kolombiyalı futbolcudan Konyaspor maçında çıkış yapması bekleniyor.

Tedesco'dan Duran'a özel mesai
Fenerbahçe'de Konyaspor karşılaşması öncesi hücum hattındaki tercihler merak konusu olurken, gözler Jhon Duran'a çevrildi.

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, transferiyle futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlık, genç oyuncunun ritim yakalamasını geciktirdi. Ligde şu ana kadar yalnızca iki kez rakip fileleri havalandırabilen Duran, En-Nesyri'nin forma giyemeyeceği dönemde hücum hattındaki tek santrfor olarak öne çıktı.

TEDESCO ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ


Konyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecinde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, 22 yaşındaki golcüyle yakından ilgilendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcı, Duran'ın artık skor katkısını artırmasını ve beklenen çıkışı yapmasını istiyor.

DURAN'IN HEDEFİ

Kolombiyalı futbolcu da Konyaspor mücadelesiyle birlikte form grafiğini yükseltip, ilerleyen haftalarda gol sayısını artırmayı amaçlıyor.  

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ




  • KL
