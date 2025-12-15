15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 11'inci, Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

calendar 15 Aralık 2025 11:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybolda haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nefes kesen mücadelelere sahne olan her iki ligde maç programı şöyle:


Efeler Ligi

16 Aralık Salı:

14.00 Gaziantep Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şahinbey)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Ünye)


16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor (İBB Cebeci)

18.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Atatürk)

 

Sultanlar Ligi



17 Aralık Çarşamba:

15.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)

15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)

17.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Gain)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Eczacıbaşı)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aras Kargo-VakıfBank (TVF Atatürk)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.