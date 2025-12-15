Galatasaray'da 3 isim gidecek! Okan Buruk 6 numara istiyor

Galatasaray 'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazandı.

Sarı-kırmızılılar, kadro planlaması doğrultusunda Ocak ayında hareketli bir transfer süreci geçirmeye hazırlanıyor.

YUSUF, AHMED VE BERKAN GİDİCİ

Yönetimin, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile yollarını ayırması beklenirken, bu hamlelerle birlikte kulübenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Stoper, orta saha ve forvet bölgeleri için arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği orta sahanın merkezine verdi.

Teknik direktör Okan Buruk, özellikle 6 numara pozisyonunda savunma yönü güçlü bir oyuncu talep ediyor.

TORREIRA, İLKAY VE SARA'YA ALTERNATİF

Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı savunmanın değişmez isimleri olarak kullanan Buruk, sezonun ikinci yarısında Singo ve Lemina'yı da dönüşümlü olarak stoper mevkisinde değerlendirmeyi planlıyor.

Orta sahada ise Torreira, İlkay Gündoğan ve Sara'nın alternatifsiz kalmasını istemeyen tecrübeli teknik adam, bu bölgeye yapılacak takviyeyle hem rekabeti artırmayı hem de takımın direncini yükseltmeyi amaçlıyor.