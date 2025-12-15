14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-2
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-0

Galatasaray'da 3 isim gidecek! Okan Buruk 6 numara istiyor

Galatasaray'da ara transfer öncesi plan netleşti; üç isim ile yolların ayrılması beklenirken, Okan Buruk'un raporuyla öncelik savunma yönü güçlü bir 6 numara transferine verildi.

calendar 15 Aralık 2025 09:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da 3 isim gidecek! Okan Buruk 6 numara istiyor
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazandı.
 
Sarı-kırmızılılar, kadro planlaması doğrultusunda Ocak ayında hareketli bir transfer süreci geçirmeye hazırlanıyor.
 
YUSUF, AHMED VE BERKAN GİDİCİ
 
Yönetimin, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile yollarını ayırması beklenirken, bu hamlelerle birlikte kulübenin güçlendirilmesi hedefleniyor.
 
Stoper, orta saha ve forvet bölgeleri için arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği orta sahanın merkezine verdi.
 
Teknik direktör Okan Buruk, özellikle 6 numara pozisyonunda savunma yönü güçlü bir oyuncu talep ediyor.
 
TORREIRA, İLKAY VE SARA'YA ALTERNATİF
 
Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı savunmanın değişmez isimleri olarak kullanan Buruk, sezonun ikinci yarısında Singo ve Lemina'yı da dönüşümlü olarak stoper mevkisinde değerlendirmeyi planlıyor.
 
Orta sahada ise Torreira, İlkay Gündoğan ve Sara'nın alternatifsiz kalmasını istemeyen tecrübeli teknik adam, bu bölgeye yapılacak takviyeyle hem rekabeti artırmayı hem de takımın direncini yükseltmeyi amaçlıyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
