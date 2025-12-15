15 Aralık
Yüksel Yıldırım: "Galatasaray'dan bonservisiyle istiyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Eyüp Aydın'a tam destek vererek, taraftarın tepkilerine rağmen genç oyuncudan vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Yüksel Yıldırım: 'Galatasaray'dan bonservisiyle istiyorum'
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde tartışmalara konu olan Eyüp Aydın ve Okan Kocuk protestolarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
 
Başkan Yıldırım, genç futbolcuya tam destek vererek, taraftarın tepkilerine rağmen ondan vazgeçmeyeceklerini söyledi.
 
Erdem Açıkgöz'ün sorularını yanıtlayan Yıldırım, Eyüp Aydın'ın geleceğine inandığını belirterek, "Eyüp Aydın'ı kimseye yedirtmem! Yuhalasanız da vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.
 
"G.SARAY'DAN BONSERVİSİYLE İSTİYORUM"
 
Başkan, Eyüp Aydın'ın 4-5 kulübü reddederek Samsunspor'u tercih ettiğini ve teknik direktörle birlikte bundan çok memnun olduklarını söyledi. Yıldırım, "Pırıl pırıl bir karakter. Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan bonservisiyle almak istiyorum." dedi.
 
Öte yandan Galatasaray maçı öncesi Eyüp Aydın'ın Abdülkerim Bardakcı'nın elini öpmesi ve elinde Galatasaray poşetiyle stadyumdan ayrılmasıyla ilgili de konuşan Yıldırım, genç oyuncunun davranışlarını tamamen normal karşıladı. Yıldırım, "Eyüp Aydın Galatasaray'ın oyuncusu. Abdülkerim Bardakcı onun abisi; saygısından elini öpmüş, bunda ne var? Cumhurbaşkanının elini bile hürmetten öpen, kendisinden yaşlı insanlar var. Bu çocuk da gidip Abdülkerim'in elini öpüyorsa, demek ki Galatasaray'dayken ona bir şeyler yapmış; onu abi değil, baba gibi görmüş. Bu çok normal, değil mi? Daha 20 yaşında. Elinde Galatasaray poşeti varmış; neden olmasın? Eski takım arkadaşları forma hediye ediyor, neye koyacak? Orada Galatasaray poşeti var, ona koyup alıp götürüyor. Burada kötü niyet aranamaz. Bunun aksini düşünenler kötü niyetlidir. Eyüp Aydın kötü niyetli değil. Ben bu adamlara pabuç bırakmam." ifadelerini kullandı.
 
