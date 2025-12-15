Türkiye Tenis Ligi finalleri başladı

Türkiye tenisinin kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Tenis Ligi Finalleri, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil ve Taçspor Kulübü Başkanı Ali Polat Bengiserp'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla başladı.Kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 27 takımdan 128 sporcunun mücadele edeceği finaller, 15–21 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul Taç Spor Kulübü'nde gerçekleşecek. Organizasyon, hafta sonu oynanacak final karşılaşmalarıyla tenis severlere üst düzey bir spor şöleni sunacak.Taçspor Kulübü Başkanı Ali Polat Bengiserp, konuşmasında kulüp olarak tenise uzun süredir stratejik bir önem verdiklerini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil Türkiye Tenis Ligi'nin yalnızca bir şampiyona değil, Türk tenisinin gelişimine yön veren, kulüpleri merkeze alan stratejik bir yapı olduğunu belirtti. Müderrisgil, Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerin ligde yer almasının, tenisin tabana yayılması ve sürdürülebilir bir spor kültürünün oluşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.Federasyonun takımlara altyapı ve ulaşım desteği sağladığını, finallerde dereceye giren sporcuların ayrıca maddi ödül kazanacağını ifade eden Müderrisgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisleşmeden sporcu gelişimine kadar sunduğu katkıların altını çizerek teşekkürlerini iletti.Başkan Müderrisgil, konuşmasında Türkiye Tenis Ligi'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir yapısına dikkat çekerek, lig sisteminde önemli bir dönüşüm sürecinin eşiğinde olunduğunu belirtti. Bu kapsamda, 2026 yılı itibarıyla Türkiye Tenis Ligi bünyesinenin dahil edileceğini açıkladı.Türkiye Tenis Ligi için önemli bir yapısal dönüşüm sürecine girildiğini vurgulayan Başkan Müderrisgil şu açıklamalarda bulundu:Müderrisgil ayrıca, İş Bankası'nın 2026 yılı itibarıyla ana sponsor olarak sağlayacağı desteğin, Gelişim Ligi'nin ve Türkiye Tenis Ligi'nin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türk tenisine duyulan güven için teşekkür etti.