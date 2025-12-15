Aliağa FK evinde oynayacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta galibiyete çok yaklaşmışken uzatma dakikalarında yediği gollerle Menemen FK'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Aliağa FK hafta içi mesaisinde 16 Aralık Salı günü evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.



Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Aliağa FK bu maç öncesi lider Mardin 1969 Spor'un 6 puan gerisinde 29 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Aksaray ekibi ise 19 puanla 11'inci durumda.



Profesyonel liglerde iç sahada 3 sezondur hiç yenilmeyen Aliağa FK bu sezon evinde oynadığı 7 maçın tamamını galibiyetle tamamladı.