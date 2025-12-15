15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Aliağa FK evinde oynayacak

Liderlik yarışını sürdürmek isteyen Aliağa FK evinde 68 Aksaray Belediyespor'u ağırlıyor

calendar 15 Aralık 2025 14:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK evinde oynayacak
 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta galibiyete çok yaklaşmışken uzatma dakikalarında yediği gollerle Menemen FK'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Aliağa FK hafta içi mesaisinde 16 Aralık Salı günü evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Aliağa FK bu maç öncesi lider Mardin 1969 Spor'un 6 puan gerisinde 29 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Aksaray ekibi ise 19 puanla 11'inci durumda.

Profesyonel liglerde iç sahada 3 sezondur hiç yenilmeyen Aliağa FK bu sezon evinde oynadığı 7 maçın tamamını galibiyetle tamamladı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
