Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!

Fabrizio Romano'un aktardığı habere göre sarı lacivertliler, 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardı.



Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncu ile de kişisel şartlarda anlaştı.



PSV TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?



PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.