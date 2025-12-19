19 Aralık
Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!

Fenerbahçe, Joey Veerman ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
Fenerbahçe, PSV Eindhoven'da forma giyen Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'un aktardığı habere göre sarı lacivertliler, 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncu ile de kişisel şartlarda anlaştı.

PSV TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?

PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.



PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
