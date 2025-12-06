Carlos Cuesta'dan Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, yalnızca üç ayda hem kulübe hem de Rio de Janeiro'ya tamamen uyum sağladığını söyledi. 24 yaşındaki savunmacı, kiralık sözleşmesi Aralık ayında sona ermesine rağmen, tarafların yeniden anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı.
GALATASARAY İLE İLETİŞİM OLUMLU
Cuesta, Galatasaray ile yürütülen görüşmelerin iyi ilerlediğini belirtti:
"Kontratım aralık ayına kadar, daha uzun süre uzatma seçeneği de var. Vasco'da çok mutluyum. Hem Vasco hem Galatasaray ile iletişim çok açık ve samimi. Her şey en başından beri konuşulmuştu. Uzun süre burada kalabilmem için süreç doğru ilerliyor. Karar sadece Vasco'nun ya da benim değil, Galatasaray'ın da."
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
Ailesinin de Rio'ya tamamen alıştığını söyleyen Cuesta, "Burada çok mutluyum, ailem de öyle. Oynuyorum, kendimi iyi hissediyorum. Copa do Brasil'i kazanma ve Libertadores'e gitme ihtimali hem benim hem kulübün lehine. Uzun süre kalmamı kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.
"HER MAÇTAN BİR DERS ÇIKARIYORUZ"
Son haftalardaki kötü seri üzerine konuşan Cuesta, "Her maçtan bir ders çıkarıyoruz. Bazılarında rakip bizden iyiydi, bazılarında biz iyiydik ama gol atamadık ve basit goller yedik. Vasco gibi bir kulüpte art arda beş yenilgi kabul edilemez. Ben hiçbir maçı kaybetmek istemem, beş maç kaybetmek çok zor." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.