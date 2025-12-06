Halkbank, evinde Gebze Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, Gebze Belediyespor'u konuk etti.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi Halkbank, 3-0 kazandı.
Halkbank, bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 7'e çıkardı. Gebze Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Gutierrez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Selim Kalaycı, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Batuhan Karaca)
Setler: 25-21, 25-21, 25-22
Süre: 81 dakika
TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi Halkbank, 3-0 kazandı.
Halkbank, bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 7'e çıkardı. Gebze Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Gutierrez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Selim Kalaycı, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Batuhan Karaca)
Setler: 25-21, 25-21, 25-22
Süre: 81 dakika