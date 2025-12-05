Bayern Münih'ten Goretzka açıklaması!

Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Leon Goretzka'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili Bayern Sportif Direktörü Christoph Freund, konuştu.Alman yıldız için takımlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Freund,ifadelerini kullandı.Bu sezon 22 maçta forma giyen 30 yaşındaki orta saha, 1019 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.