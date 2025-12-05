Bayern Münih'ten Goretzka açıklaması!

Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Leon Goretzka'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili Bayern Sportif Direktörü Christoph Freund, konuştu.
"TAKIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"
Alman yıldız için takımlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Freund, "Bu sezon çok fazla maç oynadı. Onun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ve takım için önemli bir kişilik. Her zaman takıma yardımcı oldu ve kadro için çok önemli. Birçok şampiyonluk kazandı, çok fazla deneyime sahip ve bunları da takıma aktarıyor. Sahada olduğunda takımımızın önemli bir parçası." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon 22 maçta forma giyen 30 yaşındaki orta saha, 1019 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.
