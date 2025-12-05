05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Bayern Münih'ten Goretzka açıklaması!

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, sözleşmesi sona erecek olan Leon Goretzka hakkında övgü dolu sözler kullandı.

calendar 05 Aralık 2025 16:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Leon Goretzka'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili Bayern Sportif Direktörü Christoph Freund, konuştu.

"TAKIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Alman yıldız için takımlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Freund, "Bu sezon çok fazla maç oynadı. Onun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ve takım için önemli bir kişilik. Her zaman takıma yardımcı oldu ve kadro için çok önemli. Birçok şampiyonluk kazandı, çok fazla deneyime sahip ve bunları da takıma aktarıyor. Sahada olduğunda takımımızın önemli bir parçası." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI


Bu sezon 22 maçta forma giyen 30 yaşındaki orta saha, 1019 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
