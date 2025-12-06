Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü

Real Madrid, La Liga'nın 15. haftasında sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

Başkent ekibinde teknik direktör Xabi Alonso 7 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, Athletic Bilbao maçında yedek başlattığı milli futbolcumuzun performansıyla ilgili soruya da cevap verdi.

Yıldız ismin oyunu yönlendirme becerisinden bahseden genç teknik adam "Takımın ihtiyaçlarına göre oyunu farklı yüksekliklerde oynama ve etkisini farklı derecelerde gösterme yeteneğine sahip. Oyunu yönlendirmeyi biliyor ve aynı zamanda kilit pası da verebiliyor." dedi.

Arda Güler'in farklı bir oyuncu olduğunu dile getiren Alonso "Hatta ceza sahasına geç koşularla da girebiliyor. Etrafındaki duruma göre uyum sağlayabiliyor. Bu özelliği takımın taktiklerine esneklik katıyor. Ama hala gelişiyor ve ona yatırım yapmamız gerekiyor; Kulüpler Dünya Kupası'nda da söylediğim gibi, çünkü o farklı bir oyuncu." ifadelerini kullandı.