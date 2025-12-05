05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
2-0DA
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
0-024'
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-023'
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Nottingham Forest, stadyumunu genişletme planlarını tanıtıyor

Nottingham Forest, City Ground'un kapasitesini 31.000'den 45.000'e yükseltecek stadyum genişleme planlarını önümüzdeki günlerde taraftarlarla paylaşacak.

Nottingham Forest, stadyumlarının genişletilmiş halini önümüzdeki günlerde taraftarlarla buluşturmayı planlıyor.
 
The Athletic'in haberine göre kulüp, 15 Aralık'ta resmi planları Rushcliffe Borough Council'a sunacak.
 
Yapılacak çalışmalar, City Ground'un kapasitesini 31.000'den 45.000'e çıkarmayı hedefliyor. Bu rakam Premier Lig'de en büyük on stadyum arasında yer almasını sağlayacak.
 
Taraftarlar, planları daha yakından inceleyip görüşlerini paylaşabilecekleri iki açık oturumda, cuma ve cumartesi günleri stadyumu ziyaret etme fırsatı bulacak.
 
Geçtiğimiz ay kulüp, değişikliklerin tasarımı için Anfield'ın genişletilmesinde de görev alan KSS Group ile anlaştığını açıklamıştı. KSS, ayrıca Liverpool ve Leicester City'nin yeni antrenman sahalarının tasarımında da yer aldı.
 
 
İlk olarak yedi yıl önce açıklanan planlar, daha iddialı bir şekilde güncellendi. Yeni tasarım, Peter Taylor Tribün'nü yıkıp yeniden inşa etmek yerine, mevcut yapının üzerine ek inşaat yapmayı öngörüyor. Tamamlandığında, tribün 58 metre yüksekliğe ulaşacak ve 15.000 kişilik kapasiteye sahip olacak. Bu rakam, Bournemouth'un Vitality Stadium kapasitesinden neredeyse 4.000 fazla.
 
Ek olarak, kulüp Trent End'in her iki ucundaki köşeleri doldurarak 5.000 ek koltuk daha eklemeyi planlıyor.
 
Projede ayrıca, Forest sahibi Evangelos Marinakis tarafından futbol grubunun yöneticisi olarak atanan Konstantinos Chatzimanolis de görev alıyor. Marinakis'in grubu, Olympiacos ve Rio Ave'yi de kapsıyor.
 
Bu genişleme, City Ground'u Premier Lig'in en büyük ve modern stadyumlarından biri haline getirecek gibi görünüyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 31 9 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 20 15 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.