Nottingham Forest, stadyumunu genişletme planlarını tanıtıyor

Nottingham Forest, stadyumlarının genişletilmiş halini önümüzdeki günlerde taraftarlarla buluşturmayı planlıyor.

The Athletic'in haberine göre kulüp, 15 Aralık'ta resmi planları Rushcliffe Borough Council'a sunacak.

Yapılacak çalışmalar, City Ground'un kapasitesini 31.000'den 45.000'e çıkarmayı hedefliyor. Bu rakam Premier Lig'de en büyük on stadyum arasında yer almasını sağlayacak.

Taraftarlar, planları daha yakından inceleyip görüşlerini paylaşabilecekleri iki açık oturumda, cuma ve cumartesi günleri stadyumu ziyaret etme fırsatı bulacak.

Geçtiğimiz ay kulüp, değişikliklerin tasarımı için Anfield'ın genişletilmesinde de görev alan KSS Group ile anlaştığını açıklamıştı. KSS, ayrıca Liverpool ve Leicester City'nin yeni antrenman sahalarının tasarımında da yer aldı.

İlk olarak yedi yıl önce açıklanan planlar, daha iddialı bir şekilde güncellendi. Yeni tasarım, Peter Taylor Tribün'nü yıkıp yeniden inşa etmek yerine, mevcut yapının üzerine ek inşaat yapmayı öngörüyor. Tamamlandığında, tribün 58 metre yüksekliğe ulaşacak ve 15.000 kişilik kapasiteye sahip olacak. Bu rakam, Bournemouth'un Vitality Stadium kapasitesinden neredeyse 4.000 fazla.

Ek olarak, kulüp Trent End'in her iki ucundaki köşeleri doldurarak 5.000 ek koltuk daha eklemeyi planlıyor.

Projede ayrıca, Forest sahibi Evangelos Marinakis tarafından futbol grubunun yöneticisi olarak atanan Konstantinos Chatzimanolis de görev alıyor. Marinakis'in grubu, Olympiacos ve Rio Ave'yi de kapsıyor.

Bu genişleme, City Ground'u Premier Lig'in en büyük ve modern stadyumlarından biri haline getirecek gibi görünüyor.