05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
3-2
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
0-00'
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
1-071'
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
0-030'
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
2-290'
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-2
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Milli Takım'ın Dünya Kupası rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde mücadele edeceği rakipler belli oldu.

calendar 05 Aralık 2025 19:49 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 22:22
Milli Takım'ın Dünya Kupası rakipleri belli oldu!
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yapıldı. Kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.

Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli oldu.

İŞTE RAKİPLERİMİZ

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası bileti alması halinde D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.


Maçların stadyumları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFFF YOLU

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.





GRUPLAR

A: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika / Danimarka - K. Makedonya, Çekya - İrlanda

B: Kanada, İsviçre, Katar / İtalya - K. İrlanda, Galler - Bosna H.

C: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D: ABD, Avustralya, Paraguay / Türkiye - Romanya, Slovakya - Kanada

E: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahilleri, Curaçao

F: Hollanda, Japonya, Tunus, Ukrayna-İsveç-Polonya-Arnavutluk

G: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zellanda

H: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Cape Verde

I: Fransa, Senegal, Norveç, Bolivya-Surinam-Irak

J: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, Yeni Kaledonya-Jamaika-Demokratik Kongo

L: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana


TRUMP'A BARIŞ ÖDÜLÜ

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödül, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından takdim edildi. Infantino, törende yaptığı açıklamada bu ödülün her yıl verilerek gelenekselleştirileceğini duyurdu. Infantino "Futbol Dünyayı Birleştirir" ödülünü verirken, "Bu ödül milyarlarca futbolsever adına her yıl verilecek, barış ve birlikteliğin dünyanın her noktasında kök salmasına katkıda bulunan liderlere verilecek" dedikten sonra heykeli Başkan Trump'a takdim etti.

Infantino "Bu sizin ödülünüz, bu da madalyanız istediğiniz her yere götürebileceksiniz " diyerek madalyayı Trump'ın boynuna taktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
