Milli Takım'ın Dünya Kupası rakipleri belli oldu!

/ Danimarka - K. Makedonya, Çekya - İrlanda



ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yapıldı. Kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli oldu.Maçların stadyumları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.Meksika, Güney Kore, Güney AfrikaKanada, İsviçre, Katar / İtalya - K. İrlanda, Galler - Bosna H.Brezilya, Fas, Haiti, İskoçyaABD, Avustralya, Paraguay /- Romanya, Slovakya - KanadaAlmanya, Ekvador, Fildişi Sahilleri, CuraçaoHollanda, Japonya, Tunus, Ukrayna-İsveç-Polonya-ArnavutlukBelçika, İran, Mısır, Yeni Zellandaİspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Cape VerdeFransa, Senegal, Norveç, Bolivya-Surinam-IrakArjantin, Avusturya, Cezayir, ÜrdünPortekiz, Kolombiya, Özbekistan, Yeni Kaledonya-Jamaika-Demokratik Kongoİngiltere, Hırvatistan, Panama, GanaABD Başkanı Donald Trump, ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nün sahibi oldu.Ödül, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından takdim edildi. Infantino, törende yaptığı açıklamada bu ödülün her yıl verilerek gelenekselleştirileceğini duyurdu. Infantino "Futbol Dünyayı Birleştirir" ödülünü verirken, "Bu ödül milyarlarca futbolsever adına her yıl verilecek, barış ve birlikteliğin dünyanın her noktasında kök salmasına katkıda bulunan liderlere verilecek" dedikten sonra heykeli Başkan Trump'a takdim etti.Infantino "Bu sizin ödülünüz, bu da madalyanız istediğiniz her yere götürebileceksiniz " diyerek madalyayı Trump'ın boynuna taktı.