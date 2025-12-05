05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
3-2
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
0-181'
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
0-054'
05 Aralık
Brest-AS Monaco
1-0
05 Aralık
Lille-Marsilya
1-050'
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
0-2
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
2-2
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
0-2
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
1-256'
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
1-1DA

Leroy Sane: "El pozisyonunu tekrar izlemeliyim"

Galatasaray'da Leroy Sane, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Aralık 2025 23:08 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 23:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Leroy Sane: 'El pozisyonunu tekrar izlemeliyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Leroy Sane, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Leroy Sane "Zor ve önemli bir maçtı. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, ikinci yarıda zorlandık. Kontrolü de kaybettik. Kazanmayı bildik." dedi.

Takımla ilgili soruya yanıt veren Leroy Sane "Herkesi tanımak ve alışmak zaman alıyor. Hem takımımız hem de hocamız olarak birbirimize çok iyi alıştık. Kulüpteki herkes evimde gibi hissetmemi sağlıyor. Önümüzdeki maçlarda iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.


Samsunspor'un penaltı itirazı ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Leroy Sane "Oyunumun dışındaki şeyler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Kazanmak istiyoruz. Oyun içinde eli görmedim. Tekrardan görüntülere bakmam lazım." şeklinde konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.