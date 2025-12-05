Carlos Sainz: 'Abu Dabi, Norris'in pisti'

05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Carlos Sainz, 2025'teki performansı hakkında konuşurken şampiyonluk mücadelesindeki favorisini de açıkladı.

calendar 05 Aralık 2025 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Carlos Sainz, 2025 sezonu için Ferrari'den Williams'a geçtiğinde elde edeceği sonuçlar konusunda oldukça temkinliydi.

Her ne kadar galibiyet mücadelesi veremese de İspanyol pilot, Azerbaycan ve Katar Grand Prix'leri olmak üzere iki podyum elde etti. Ayrıca ABD GP'de gerçekleşen sprint yarışında da podyumda yer aldı.

Sezonun final yarışı olan Abu Dabi GP öncesinde konuşan Sainz, sezon genelini şu sözlerle değerlendirdi: "Her zaman beklentileriniz yüksektir ama bu yıl beklentilerimi bilinçli olarak kontrol etmeye çalıştım."


"Bana 2024 yazında imza attığım gün, 2025'te iki podyum, bir sprint podyumu elde edeceğimiz ve böyle bir yükseliş yakalayacağımız söylenmiş olsaydı, buna şaşırırdım."

"Takım 2024'te 2025 için gerçekten büyük bir adım atan bir araç tasarladı. İlk testten itibaren geçen yılın aracına kıyasla dev bir gelişim vardı. Bu tamamen onların başarısı; çünkü benim bu aşamada etkimin çok az olduğunu söyleyebilirim."

"Sanırım en büyük etkim, sezon içi ayar geliştirmesi üzerinden oldu. Bahreyn testlerinden bugüne kadar farklı fikirler denedik, neyin işe yarayıp yaramadığını anlamaya çalıştık. İlk yarıda çok sayıda hata yaptık; işe yarayacağını düşündüğümüz bazı şeyler çalışmadı ama F1'de test olmadığı için bunları yarış hafta sonlarında denemek zorundasınız."

Sainz, yeni aracın tasarım sürecine daha fazla katkı verecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını da dile getirdi.

"Önümüzdeki yılın aracının tasarım felsefesine, sürüş rahatlığına ve temel ayar yönüne çok daha fazla etki edeceğim."

"Ayrıca 2026'da güç ünitesi ve yazılım tarafında sürücülerin etkisi daha fazla olacak. Alex ile birlikte bunda önemli rol oynayabiliriz."

Bu hafta sonu gerçekleşecek şampiyonluk mücadelesi hakkında ise Williams pilotu şunları söyledi: "Lando ile yakın arkadaşız ve elbette onun için en iyi sonucu isterim. Ama Max ve Oscar'a da büyük bir saygım var."

"Ancak Abu Dabi'nin Lando'nun pisti olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl adeta yarışı domine ederek kazanmıştı. McLaren'ın mevcut aracına da çok uygun bir pist."

"Lando ilk yıllarında bazı pistlerde zayıftı ama şimdi her pistte hızlı. Bu, tecrübeyle gelen bir yetenek."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
