05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Cem Ciritci'den Olympiacos maçı hakkında açıklama!

Fenerbahçe Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, dün akşam olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı hakkında Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu.

Fenerbahçe Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, dün akşam olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı hakkında Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Süreçle ilgili bilgi veren Ciritci, "Maçtan iki saat önce EuroLeague yetkilileri bize, 'Maçın olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunanistan hükümetinin almış olduğu güvenlik kararı sebebiyle iptal edildiğini ve ileri bir tarihe ertelendiğini" söyledi. Biz de harekete geçtik ve tüm yetkililerle görüştük. En azından maçın yarın (bugün) oynanması ile ilgili öneride bulunduk. Fakat aynı şehrin takımlarının (Olympiacos- Panathinaikos) aynı gün içerisinde maç yapamayacağından dolayı bu önerimiz reddedildi. Ki geçmişte bu tür majör durumlarda Anadolu Efes ile bizim aynı tarihlerde maç yapmışlığımız var.

Türkiye'den buraya geldik, zaman ve emek kaybı var. Maçın cumartesi oynanması için başka bir teklif götürdük. Bu teklif de Olympiacos- AEK maçı sebebiyle kabul görmedi. O maçın ertelenmesi söz konusu olabilirdi fakat AEK'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı sebebiyle ertelenemeyeceğini söylediler. Bütün önerilerimiz bu şekilde reddedildi. Bu akşam Panathinaikos -Valencia maçı var. Bu akşamı merakla bekliyoruz. Bugün de hava şartları dünden farksız değil. Aynı hava şartları var. Dün maçın iptal olmasının nedeni taraftarların güvenliği. Hükümetin almış olduğu bir karar. Bugün ne değişecek, o maç oynanacak? Eğer o maç oynanırsa bu güvenlikle ilgili bir durum değil. Olympiacos salonundaki su sızıntısından kaynaklanan bir durum. Zaten sabah gerekli yazışmaları yaptık. EuroLeague'e itirazımızı da belirttik. Bu akşamki maçın takipçisi olacağız. Bu bize gösterge olacak. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama onlar satranç oynamak istiyorlarsa biz satrançta da iyiyizdir" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
