05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Basketbolda haftanın programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 13. hafta müsabakaları oynanacak.

Basketbolda haftanın programı!
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi


Bugün:

19.00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)

6 Aralık Cumartesi:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Glint Manisa Basket-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)

20.30 Bursaspor Basketbol-Galatasaray MCT Technic (TOFAŞ)

7 Aralık Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Karşıyaka-Beşiktaş GAİN (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Esenler Erokspor-Türk Telekom (Sinan Erdem)

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 Aralık Cumartesi:

15.00 BOTAŞ-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Ankara)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Beşiktaş BOA-Kocaeli Kadın Basketbol (Beşiktaş GAİN)

17.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

7 Aralık Pazar:

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Emlak Konut (Servet Tazegül)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Gaziantep Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Karataş Şahinbey)

6 Aralık Cumartesi:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Darüşşafaka Lassa (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Çayırova Belediyesi-Göztepe (Çayırova)

7 Aralık Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

14.45 Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

16.30 MKE Ankaragücü Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (TOBB ETÜ)

18.15 OGM Ormanspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)

8 Aralık Pazartesi:

20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

