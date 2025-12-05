05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
Real Oviedo-Mallorca
23:00
Brest-AS Monaco
21:00
Lille-Marsilya
23:00
Excelsior-FC Groningen
22:00
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
Benfica-Sporting CP
23:15

Tekirdağ'da Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması başladı

Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması ilk gün mücadelesi tüm heyecanıyla start aldı

calendar 05 Aralık 2025 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması, ilk gün müsabakalarıyla Tekirdağ'da başladı.

Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerindeki 19 kulüpten 183 sporcu katılıyor.

Üç gün sürecek yarışlar 5 farklı kategoride yapılıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Dilek Kocaman, Tekirdağ'ın güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.


Sporcuların 3 gün boyunca yarışlarda mücadele edeceğini ifade eden Kocaman, "İlimizde ilk defa bölge yarışları düzenleniyor. Sporcular kadar bizler de heyecanlıyız. Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Üç gün boyunca heyecan devam edecek. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Buz pateni antrenörü Uğur Aydın da yarışmaya 5 sporcuyla katıldıklarını dile getirdi.

Tekirdağ'da böyle bir yarışma düzenlendiği için mutlu olduklarını belirten Aydın, "Burada yapılacak yarışların ardından sporcularımız 2. bölge yarışlarına katılacak. Orada da derece yapan sporcularımız Türkiye şampiyonasına katılacak. Sporcularımızın derece alarak ilimizin adını duyurmalarını istiyoruz. Sporcularımız için güzel bir yarış olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
