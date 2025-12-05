Tekirdağ'da Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması başladı

Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerindeki 19 kulüpten 183 sporcu katılıyor.Üç gün sürecek yarışlar 5 farklı kategoride yapılıyor.Türkiye Buz Pateni Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Dilek Kocaman, Tekirdağ'ın güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.Sporcuların 3 gün boyunca yarışlarda mücadele edeceğini ifade eden Kocaman,dedi.Buz pateni antrenörü Uğur Aydın da yarışmaya 5 sporcuyla katıldıklarını dile getirdi.Tekirdağ'da böyle bir yarışma düzenlendiği için mutlu olduklarını belirten Aydın,diye konuştu.