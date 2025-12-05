05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Galatasaray'da Metehan Baltacı kararı!

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın bahis soruşturmasında suçlu bulunması durumunda 23 yaşındaki futbolcu ile hemen yollarını ayıracak.

calendar 05 Aralık 2025 16:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Metehan Baltacı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, bahis soruşturmasından gelecek sonuca göre Metehan Baltacı ile yollarını ayırabilir.

Futbolda bahis soruşturmasında 5 Aralık'ta yeni bir operasyon düzenlendi ve 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

METEHAN BALTACI

Gözaltına alınan isimler arasında Galatasaray forması giyen ve daha önce soruşturma nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Metehan Baltacı da yer aldı.


Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu için soruşturmanın seyrine göre karar verecek.

SUÇLU BULUNURSA AYRILIK

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Metehan Baltacı'nın bahis soruşturmasında suçlu bulunması durumunda 23 yaşındaki futbolcu ile hemen yollarını ayıracak.

5 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Metehan Baltacı'nın, kendi takımına bahis oynayan futbolcular arasında yer aldığı ve bu nedenle gözaltı kararı alındığı belirtilmişti.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

23 yaşındaki Metehan Baltacı'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.