05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Beşiktaş'a 88 milyon TL gelir!

Beşiktaş, kamuoyunun uzun süredir gündeminde yer alan Aşçıoğlu İnşaat ile yaşanan kiracılık temelli hukuki süreci çözüme kavuşturduğunu duyurdu.

05 Aralık 2025 17:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Kulübü, kamuoyunun uzun süredir takip ettiği Aşçıoğlu İnşaat ile yaşanan kiracılığa dayalı hukuki ihtilafın tamamen çözüldüğünü açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan duyuruda, kulübün söz konusu süreçten doğan tüm alacaklarını tahsil ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden Aşçıoğlu krizi çözüldü. MHS Gayrimenkul, Aşçıoğlu'nun kira sözleşmesinin devraldı. Şirket, Aşçıoğlu'nun kulübe borcu olan 88 milyon TL'yi de ödeyerek Beşiktaş'ın Fulya'daki yeni kiracısı oldu.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 


"Kulübümüz, uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile yaşanan kiracılığa dayalı hukuki ihtilafı, menfaatlerimiz doğrultusunda tamamen çözüme kavuşturmuştur. Söz konusu süreçten doğan alacağımız tahsil edilmiştir.



Kulübümüze ait Süleyman Seba Kompleksi içinde yer alan ofis binası, Aşçıoğlu firmasıyla 01.01.2008 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 01.01.2034 tarihine kadar kiralanmıştı.

2023 Aralık ayından itibaren firmanın kira ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine, kulübümüz tarafından iki adet icra takibi başlatılmış; sürece bağlı olarak itirazın kaldırılması ve tahliye davası ile karşı taraftan açılan iki adet menfi tespit davası hukuki olarak ilerlemiştir.

Kira Sözleşmesinden Doğan Hak ve Yükümlülükler Muhsin Group iştiraki MHS Gayrimenkul A.Ş.'ye Geçti 

Yapılan görüşmeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda, Aşçıoğlu ile aramızdaki kira sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin tamamı 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere MHS Gayrimenkul A.Ş.'ye geçmiştir.

Kulübümüz; bu kapsamda geçmiş döneme ilişkin ana para, faiz ve diğer ferileri dahil olmak üzere söz konusu alacağını MHS Gayrimenkul A.Ş.'den tahsil etmiştir.

01.01.2025'ten bugüne kadar olan kira bedelleri de MHS Gayrimenkul A.Ş. tarafından ayrıca ödenecektir.

2008 yılında kulübümüzle imzalanan sözleşme koşullarının hukuki bağlayıcılığı olması sebebiyle kiralama 01.01.2034 tarihinde sona erecektir.

"Kulübümüzün Menfaatleri Her Zaman Önceliğimizdir"

Kulübümüzü yıllardır meşgul eden bu ihtilaf, Beşiktaşımızın hiçbir hak kaybı yaşamaması için büyük bir titizlikle yürütülen sürecin sonunda çözüme kavuşturulmuş, tartışmalı kiracılık ilişkisi sona ermiştir. Bu süreçte iş birliği içinde hareket eden MHS Gayrimenkul A.Ş.'ye teşekkür ederiz.

"Yıllardır Süren Sorun Sona Erdi"

Aşçıoğlu kaynaklı kiracılığa ilişkin süreç, böylece kulübümüzün menfaatleri korunarak tamamen sonlandırılmış; kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği bu konu net bir şekilde çözüme ulaşmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine önemle arz ederiz."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
