Fenerbahçe'den geleceğe dev yatırım!

Fenerbahçe, "yeni Arda Güler" olarak görülen 16 yaşındaki Volkan Mutlu'nun transferini tamamlamak için Finlandiya'nın Kuopion Palloseura takımı ile görüşmelere başladı.

calendar 05 Aralık 2025 09:32 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 09:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Devre arasında takıma tecrübeli isimleri katacak Fenerbahçe ayrıca rotasını genç yeteneklere de yönlendirdi.

Geleceğe yönelik hamle yapmayı hedefinin ilk sırasına koyan yönetim bu doğrultuda Finlandiya doğumlu Türk futbolcu Volkan Mutlu'yu kadrosuna katacak.

On numara ve orta sahanın ortasında görev alabilen 16 yaşındaki oyuncu Kuopion Palloseura U19 takımında forma giyiyor. Aynı zamanda da Finlandiya U15 Milli Takımı'nda da ter döküyor.

YENİ ARDA GÜLER

Yeni Arda Güler olarak lanse edilen 2009 doğumlu genç yetenek için yönetim, Finlandiya'ya giderek transferi sonuçlandırmak için Volkan Mutlu ve kulübüyle müzakerelere başlayıp 1.75 boyundaki futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
