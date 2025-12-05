05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Bahis cezası: Sözleşme fesih yolda!

Manisa FK, bahis soruşturmasındaki cezalarının ardından Fırat İnal ve Bartu Göçmen'in sözleşmelerini feshetmeye hazırlanıyor.

calendar 05 Aralık 2025 14:22 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 14:25
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı, "Futbola Bahis Soruşturması" kapsamında 16 ilden toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınan isimler arasında Ege temsilcileri Göztepe ve Manisa Futbol Kulübü'nün toplam 4 futbolcusu da yer aldı.

Ege'nin Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'den daha önce bahis oynadıkları gerekçesiyle 13 Kasım'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 45'er gün hak mahrumiyeti cezası alan İzzet Furkan ve Uğur Kaan Yıldız soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tahkim Kurulu bu futbolcuların PFDK kararlarına yaptığı itirazı reddetmişti.

MANİSA FK YOLLARI AYIRIYOR


PFDK'dan bahis oynadıkları gerekçesiyle 9 ay ceza alan 1'inci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nden Kadir Kaan Yurdakul ve 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Samet Karabatak da operasyonda gözaltına alınan isimler oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025'ten bu yana tedbirli olarak kadro dışı bulunan Samet Karabatak ile Kadir Kaan Yurdakul gözaltına alınırken, yine aynı dosya kapsamında disipline sevk edilen futbolculardan Fırat İnal ve Bartu Göçmen'in ise kulüp tarafından sözleşmelerinin feshedilmesine hazırlandığı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
