05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

Gençlerbirliği'nde Genel Kurul yapılacak

Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.

calendar 05 Aralık 2025 10:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, 6 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

ATO Congresium Zelve Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği'nde Osman Sungur, 7 Ekim'de sağlık sorunları ve kişisel nedenlerle başkanlık görevinden istifa etti. yönetim kurulu da 8 Ekim'de yaptığı toplantıda Mehmet Kaya'yı oy birliğiyle başkanlığa getirdi.


Bu duruma itiraz eden kulüp üyeleri, olağanüstü genel kurula gidilmesi için imza kampanyası başlattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 13 Kasım'da sosyal medya hesaplarından genel kurul çağrısı yaptı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Daha önce Nejat Uygur Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği duyurulan ikinci toplantı, kapasite problemi sebebiyle ATO Congresium Zelve Salonu'na alındı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
