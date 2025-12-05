Hapoel Tel Aviv, Asvel'i devirdi!

Euroleague'in 14. haftasında Hapoel Tel Aviv, Bulgaristan'da Asvel'i 87-80 konuk etti. Arena Botevgrad'da oynanan mücadeleyi Hapoel Tel Aviv, 87-80 kazanmayı başardı.



Bu sonuçla birlikte Hapoel, 10. galibiyetini elde etti. Asvel ise 11. mağlubiyetini yaşadı ve son sırada yer aldı.



Euroleague'de gelecek hafta Hapoel, Virtus Bologna'ya konuk olacak. Asvel, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.