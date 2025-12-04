Mikel Arteta'dan yoğun fikstür tepkisi!

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, takımda art arda yaşanan sakatlıkları yoğun maç trafiğiyle açıkladı ve Premier League'e fikstür konusunda çağrıda bulundu.





"BİZE FAZLADAN BİR GÜN VERİN"



Arteta, sakatlıkların tek nedeni yoğun takvim olmasa da önemli bir etkisi olduğunu belirterek, "Bu belki sorunların tek nedeni değil ama oyunculara ve ligdeki herkese yardımcı olabileceğimiz noktalar var. Bize fazladan bir gün verin. Özellikle Avrupa'da çok fazla maç oynayan takımlara. Bunu tüm takımlar için söylüyorum bence bunu yapabiliriz, çünkü herkes kazanır." dedi.

İspanyol teknik adam, bu sezonki maç yoğunluğunun benzeri görülmemiş olduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Arteta, futbolcuların fiziksel sınırlarına dikkat çekerken sert bir uyarı da yaptı: