04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Mikel Arteta'dan yoğun fikstür tepkisi!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, yoğun fikstürün sakatlıkları artırdığını söyleyerek "Oyuncular makine değil, Avrupa'da çok maç oynayan takımlara fazladan bir gün verin" çağrısında bulundu.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, takımda art arda yaşanan sakatlıkları yoğun maç trafiğiyle açıkladı ve Premier League'e fikstür konusunda çağrıda bulundu.

"BİZE FAZLADAN BİR GÜN VERİN"

Arteta, sakatlıkların tek nedeni yoğun takvim olmasa da önemli bir etkisi olduğunu belirterek, "Bu belki sorunların tek nedeni değil ama oyunculara ve ligdeki herkese yardımcı olabileceğimiz noktalar var. Bize fazladan bir gün verin. Özellikle Avrupa'da çok fazla maç oynayan takımlara. Bunu tüm takımlar için söylüyorum bence bunu yapabiliriz, çünkü herkes kazanır." dedi.



FİKSTÜR TEPKİSİ

İspanyol teknik adam, bu sezonki maç yoğunluğunun benzeri görülmemiş olduğunu vurgulayarak, "Hiç böyle bir takvim olmadı. Sadece Premier League'de değil, uluslararası organizasyonların hepsinde. Bu nedenle bunu değiştirmeye çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR MAKİNE DEĞİL"

Arteta, futbolcuların fiziksel sınırlarına dikkat çekerken sert bir uyarı da yaptı:

"Bu aslında sağduyu meselesi. Bir noktadan sonra maç sayısı çok fazla oluyor. Oyuncular makine değil. Ama değiştirebileceğimiz yerlerde buna etki etmeye çalışmalıyız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
