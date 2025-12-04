04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-2
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
4-1
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
2-1
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
3-2
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
0-1
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
0-5
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Fenerbahçe Medicana'dan 2'de 2!

Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını 3-0 yendi.

calendar 04 Aralık 2025 22:48
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını 3-0 yendi.

Bu sonuçla, sarı-lacivertli takım grupta 2'de 2 yaptı. İtalyan temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Brezilyalı smaçör Ana Cristina, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu.


Salon: Pala Igor Gorgonzola

Hakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Bruno Muha (Hırvatistan)

Igor Gorgonzola: Cambi, Alsmeier, Bonifacio, Tolok, Herbots, Costantini (De Nardi, Ishikawa, Mims, Melli)

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Ana Cristina)

Setler: 23-25, 21-25, 19-25

Süre: 84 dakika (30, 29, 25)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
