Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, aralıksız 1.297 maç boyunca en az 10 sayı atma rekor serisi sona erdi. 40 yaşındaki süperstar, Toronto Raptors karşısında alınan 123-120'lik son saniye galibiyetinde maçı yalnızca sekiz sayıyla tamamladı.Karşılaşmanın kritik anlarında James, potansiyel maç kazandıracak şutu kullanmak yerine topuçıkardı. Hachimura'nın son saniye üçlüğü Lakers'a zaferi getirdi.Lakers başantrenörü JJ Redick, Associated Press'e yaptığı açıklamada James'in oyundaki farkındalığını vurguladı:diyen Redick, yıldız oyuncunun kararını değerlendirerek ekledi:James, 10 sayı barajına ulaşmak için fırsatlar bulsa da kötü bir şut performansı sergiledi; 17 şut denemesinin sadece dördünü sayıya çevirebildi. Buna karşın mücadeleyi 11 asistle tamamlayarak takımının oyun akışına önemli katkı yaptı.James'in son kez çift hanelerde sayı üretemediği maçtarihindeydi; yani yaklaşıkbir istikrar serisi Raptors karşısında sona ermiş oldu.Bu sezon ise James, altı maç sonundaolanile oynuyor. Lakers'ın 16-5'lik derecesinde skor yükünü büyük ölçüdeveüstleniyor.Golden State Warriors 98 –101 Washington Wizards110 Brooklyn Nets116 New Orleans Pelicans