Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, aralıksız 1.297 maç boyunca en az 10 sayı atma rekor serisi sona erdi. 40 yaşındaki süperstar, Toronto Raptors karşısında alınan 123-120'lik son saniye galibiyetinde maçı yalnızca sekiz sayıyla tamamladı.
Karşılaşmanın kritik anlarında James, potansiyel maç kazandıracak şutu kullanmak yerine topu Rui Hachimura'ya çıkardı. Hachimura'nın son saniye üçlüğü Lakers'a zaferi getirdi.
Lakers başantrenörü JJ Redick, Associated Press'e yaptığı açıklamada James'in oyundaki farkındalığını vurguladı:
"LeBron o anda kaç sayı attığının farkındaydı," diyen Redick, yıldız oyuncunun kararını değerlendirerek ekledi:
"Bu işi kariyeri boyunca yaptığı gibi halletti."
James, 10 sayı barajına ulaşmak için fırsatlar bulsa da kötü bir şut performansı sergiledi; 17 şut denemesinin sadece dördünü sayıya çevirebildi. Buna karşın mücadeleyi 11 asistle tamamlayarak takımının oyun akışına önemli katkı yaptı.
James'in son kez çift hanelerde sayı üretemediği maç 5 Ocak 2007 tarihindeydi; yani yaklaşık 18 yıllık bir istikrar serisi Raptors karşısında sona ermiş oldu.
Bu sezon ise James, altı maç sonunda kariyerinin en düşük ortalaması olan 14 sayı ile oynuyor. Lakers'ın 16-5'lik derecesinde skor yükünü büyük ölçüde Luka Doncic ve Austin Reaves üstleniyor.
Gecenin diğer sonuçları:
Golden State Warriors 98 – 99 Philadelphia 76ers
Boston Celtics 146 – 101 Washington Wizards
Utah Jazz 123 – 110 Brooklyn Nets
Minnesota Timberwolves 125 – 116 New Orleans Pelicans
