05 Aralık
Galatasaray-Samsunspor
20:00
05 Aralık
Mainz 05-Mönchengladbach
22:30
05 Aralık
Real Oviedo-Mallorca
23:00
05 Aralık
Brest-AS Monaco
21:00
05 Aralık
Lille-Marsilya
23:00
05 Aralık
Excelsior-FC Groningen
22:00
05 Aralık
Preussen Muenster-Hannover 96
20:30
05 Aralık
Fortuna Düsseldorf-Schalke 04
20:30
05 Aralık
RAAL La Louviere-FCV Dender EH
22:45
05 Aralık
Benfica-Sporting CP
23:15

LeBron'un 1.297 maçlık serisi, Raptors galibiyetinde sona erdi

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, aralıksız 1.297 maç boyunca en az 10 sayı atma rekor serisi sona erdi. 40 yaşındaki süperstar, Toronto Raptors karşısında alınan 123-120'lik son saniye galibiyetinde maçı yalnızca sekiz sayıyla tamamladı.

Karşılaşmanın kritik anlarında James, potansiyel maç kazandıracak şutu kullanmak yerine topu Rui Hachimura'ya çıkardı. Hachimura'nın son saniye üçlüğü Lakers'a zaferi getirdi.

Lakers başantrenörü JJ Redick, Associated Press'e yaptığı açıklamada James'in oyundaki farkındalığını vurguladı:


"LeBron o anda kaç sayı attığının farkındaydı," diyen Redick, yıldız oyuncunun kararını değerlendirerek ekledi:
"Bu işi kariyeri boyunca yaptığı gibi halletti."

James, 10 sayı barajına ulaşmak için fırsatlar bulsa da kötü bir şut performansı sergiledi; 17 şut denemesinin sadece dördünü sayıya çevirebildi. Buna karşın mücadeleyi 11 asistle tamamlayarak takımının oyun akışına önemli katkı yaptı.

James'in son kez çift hanelerde sayı üretemediği maç 5 Ocak 2007 tarihindeydi; yani yaklaşık 18 yıllık bir istikrar serisi Raptors karşısında sona ermiş oldu.

Bu sezon ise James, altı maç sonunda kariyerinin en düşük ortalaması olan 14 sayı ile oynuyor. Lakers'ın 16-5'lik derecesinde skor yükünü büyük ölçüde Luka Doncic ve Austin Reaves üstleniyor.

Gecenin diğer sonuçları:

Golden State Warriors 98 – 99 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 146 – 101 Washington Wizards

Utah Jazz 123 – 110 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 125 – 116 New Orleans Pelicans

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
