Haber Tarihi: 07 Ekim 2025 10:20 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 10:20

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2025

2025 yılı için kış lastiği takma zorunluluğu tarihi, sürücüler tarafından merak ediliyor. Soğuk havaların başlaması ve yollarda buzlanma riskinin artmasıyla birlikte, sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla araçlarda kış lastikleri kullanılmaktadır. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? 2025 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2025
Abone Ol
2025 kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı, binlerce sürücü tarafından araştırılmaya başladı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte don yaşanması ve araç lastiklerinin kaymaması için kış lastikleri takılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?

Kış Lastiği Zorunluluğu Ne Zaman Başlar?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık tarihinde başlamaktadır. Bu uygulama, güvenli seyahat ve kazaları önlemek amacıyla kış aylarında zorunlu olarak yapılmaktadır. 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan'a kadar devam eder. Bu tarihler arasında, yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan tüm ticari araçlar kış lastiği takmak zorundadır.

Kış Lastiği Hangi Araçlar İçin Zorunlu?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar dışındaki özel araçlar için kış lastiği takmak zorunlu olmamakla birlikte, sürüş güvenliği açısından önerilmektedir. Kış koşullarında yolda güvenli bir şekilde ilerlemek, kazaları önlemek ve diğer araçların geçişini engellememek amacıyla tüm sürücülerin kış lastiği kullanması tavsiye edilmektedir.

Kış Lastiklerinin Avantajları Nelerdir?

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine kıyasla daha iyi yol tutuşu ve daha yüksek güvenlik sağlar. Bu özellikleri sayesinde, kış aylarında sürüş güvenliği önemli ölçüde artırılmış olur.

Kış lastiği uygulaması, zorlu hava koşullarına hazırlıksız olan araçların yolda kalma ve trafiği aksatma riskini azaltarak, diğer sürücülerin de mağduriyetini önlemeye yardımcı olur
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray ile Senegal arasında Ismail Jakobs krizi! Galatasaray Galatasaray ile Senegal arasında Ismail Jakobs krizi!
Solskjaer'in Beşiktaş sonrası yeni işi! Dünya Futbolu Solskjaer'in Beşiktaş sonrası yeni işi!
Al-Ittıhad, Conceiçao ile anlaştı! Dünya Futbolu Al-Ittıhad, Conceiçao ile anlaştı!
Galatasaray taraftarında Osimhen korkusu! Galatasaray Galatasaray taraftarında Osimhen korkusu!
Trabzonspor'un efsane futbolcuları, Emir Yuşa için sahada Trabzonspor Trabzonspor'un efsane futbolcuları, Emir Yuşa için sahada
Gençlerbirliği taraftarı, genel kurul talebiyle Beştepe'de toplandı Gençlerbirliği Gençlerbirliği taraftarı, genel kurul talebiyle Beştepe'de toplandı
Eyüpspor'da teknik direktörlük için 2 sürpriz aday! Eyüpspor Eyüpspor'da teknik direktörlük için 2 sürpriz aday!
TFF'den 6 Süper Lig ekibine sevk! Trendyol Süper Lig TFF'den 6 Süper Lig ekibine sevk!
Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur, görevi bıraktı! Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur, görevi bıraktı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF, Mert Kömür için harekete geçti!
2
Galatasaray taraftarında Osimhen korkusu!
3
Eyüpspor'da teknik direktörlük için 2 sürpriz aday!
4
Süper Lig'de ayrılık: Emre Belözoğlu
5
Antonio Cassano'dan Rafael Leao'ya eleştiri!
6
Galatasaray ile Senegal arasında Ismail Jakobs krizi!
7
Son 5 penaltıyı kurtardı: Inter peşinde!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.